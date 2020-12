Düsseldorf (dpa/lnw) - Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) wird Weihnachten mit seinen drei Kindern feiern. Sein Vater, der sonst immer mit dabei sei, werde mit einem seiner Brüder feiern, sagte Laschet am Dienstag in Düsseldorf. An der Christmette werde er in diesem Jahr nicht teilnehmen.

Von dpa