Polizei klärt Serie von Raubüberfällen: Verdächtige in Haft

Neuss (dpa/lnw) - Die Polizei hat nach eigenen Angaben eine Serie von mindestens fünf Raubüberfällen im Rheinland aufgeklärt. Gegen zwei 17 und 18 Jahre alte Verdächtige aus Dormagen sei Haftbefehl erlassen worden, teilte die Polizei in Neuss am Montag mit. Sie sollen mit Pistolen bewaffnet Verbrauchermärkte und einen Juwelier in Neuss, Rommerskirchen, Köln und Dormagen heimgesucht haben.