Erkrath (dpa/lnw) - Eine etwa 900 Quadratmeter große Lagerhalle mit Tapeten und Malerbedarf ist in Erkrath bei Düsseldorf bei einem Brand vollständig zerstört worden. Personen seien bei dem Feuer nicht verletzt worden, berichtete die Feuerwehr Erkrath am Montagabend. Die Brandursache sei noch unklar. Eine Polizeisprecherin in Mettmann hatte am Nachmittag berichtet, es sei von einem Millionenschaden auszugehen.