Feier sorgt für Großeinsatz: Mann schlägt Polizisten

Essen (dpa) - Eine Verlobungsfeier in einer Dachgeschosswohnung in Essen hat am Wochenende in Essen für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt. Alarmiert wegen Ruhestörung zählten die Beamten am frühen Samstagabend zunächst elf Personen ohne Mundschutz in der Wohnung. Wer nicht zum Haushalt gehörte, musste gehen. Das Ordnungsamt schrieb elf Anzeigen wegen Corona-Verstößen, wie die Polizei am Montag berichtete.

Von dpa