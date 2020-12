Mann beleidigt Polizistin auf Arabisch: Und sie versteht ihn

Ahaus (dpa/lnw) - Mit ihren Sprachkenntnissen hat eine Polizistin in Ahaus im Münsterland einen 31-jährigen Mann überrascht. Der Mann habe die Beamtin in arabischer Sprache massiv sexuell beleidigt, teilte die Polizei am Montag mit. Da die Frau aber Arabisch beherrschte, verstand sie jedes Wort, konfrontierte den Mann mit seinen Äußerungen und schrieb eine Strafanzeige wegen sexueller Beleidigung. Die Polizeistreife war zuvor gerufen worden, weil ein Auto in der Nacht zum Samstag verbotswidrig in der Fußgängerzone parkte. Neben dem Auto stand eine Gruppe von Männern, darunter der 31-Jährige.

Von dpa