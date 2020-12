Badminton-Weltverband plant den Neustart mit Olympia

Kuala Lumpur (dpa) - Die Olympia-Qualifikation im Badminton soll im nächsten März fortgesetzt werden. Dies teilte der Weltverband BWF am Montag in Kuala Lumpur mit. Genau ein Jahr zuvor war der ein Jahr umfassende Qualifikationszeitraum wegen der Corona-Pandemie unterbrochen worden. Die German Open in Mülheim/Ruhr (9. bis 14. März 2021) werden nach dem Fahrplan der BWF das zweite Qualifikationsturnier sein. Eine Woche zuvor ist in Basel bei den Swiss Open der Neustart vorgesehen.

Von dpa