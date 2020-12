Kaum evangelische Präsenzgottesdienste an Weihnachten in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen wird es an Heiligabend und den Weihnachtsfeiertagen fast keine evangelischen Präsenzgottesdienste geben. Die Evangelische Kirche von Westfalen und die Lippische Landeskirche hatten bereits in der vergangenen Woche dringend davon abgeraten. Der rheinische Präses Manfred Rekowski hatte gesagt, die Gemeinden sollten selbst entscheiden. Am Montag teilte ein Sprecher der Evangelischen Kirche im Rheinland mit: «Nach allem, was wir an Rückmeldungen bislang haben, haben sich zwischen 80 und 90 Prozent der Gemeinden entschieden, dass sie ihre präsenten Angebote durch Alternativen ersetzen.» Rekowski verzichtet auch selbst auf den ursprünglich von ihm geplanten Heiligabend-Gottesdienst auf einem Wuppertaler Friedhof.