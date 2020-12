Paderborn (dpa/lnw) - Nach gefährlichen Drift-Manövern in Paderborn ist ein 18-Jähriger seinen Führerschein los. Wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und eines illegalen Einzelrennens erwartet ihn zudem ein Strafverfahren, wie die Polizei am Montag nach dem Vorfall am Samstag mitteilte.

Von dpa