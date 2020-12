NRW.Bank: Wohnungsneubau in NRW auf 15-Jahres-Hoch

Düsseldorf (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen sind im vergangenen Jahr so viele Wohnungen fertiggestellt worden wie seit 15 Jahren nicht mehr. Insgesamt 48 600 Wohnungen seien im bevölkerungsreichsten Bundesland 2019 fertiggestellt worden, berichtete die NRW.Bank am Montag in ihrem Wohnungsmarktbericht 2020. Die rege Bautätigkeit habe dazu geführt, dass der Wohnungsbestand in NRW die 9-Millionen-Marke überschritten habe.

Von dpa