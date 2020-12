Amazon-Beschäftigte legen Arbeit nieder

Rheinberg/Werne (dpa/lnw) - Mitarbeiter des Online-Händlers Amazon in Rheinberg und Werne haben ihre Arbeit niedergelegt. Am Sonntagabend kurz vor Mitternacht habe der Streik begonnen, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi. Er rechne mit etwa 500 Beteiligten in Rheinberg und 300 Teilnehmenden in Werne. Zur Weihnachtszeit ließen der Erfahrung nach eher immer etwas mehr Mitarbeiter ihre Arbeit ruhen als sonst im Jahr. Der Ausstand solle bis einschließlich Heiligabend andauern.

Von dpa