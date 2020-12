Laschet stellt Weihnachtsgottesdienste infrage

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat angesichts der Entwicklung der Corona-Pandemie Zweifel, ob die Weihnachtsgottesdienste in diesem Jahr tatsächlich in der bislang geplanten Form stattfinden können. In einem Interview mit dem «Tagesspiegel» sagte der Unionspolitiker: «Es ist eine ganz andere Weihnacht, als wir sie kennen, aber die Zahlen der vergangenen Tage legen eher nahe, dass man noch vorsichtiger sein muss, als wir es vor zwei Wochen dachten.» Er werde deshalb in den nächsten Tagen noch einmal Gespräche mit den Kirchen führen.

Von dpa