Tage vor Weihnachten nass und windig

Essen (dpa/lnw) - Windig, nass und mild: Die Menschen in Nordrhein-Westfalen müssen sich ab Wochenbeginn bis Heiligabend auf ungemütliches Wetter einstellen. Teilweise komme es zu Dauerregen, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Sonntag in Essen. Am Montagvormittag sei es zunächst noch trocken, ehe gegen Mittag von Westen her das Niederschlagsgebiet einer Warmfront aufziehe. Bis Donnerstag bleibe es dann trüb, bedeckt und regnerisch - mit wenigen Pausen. Die Temperaturen pendeln laut DWD um milde zehn Grad. Ab Heiligabend könne sich das Wetter schließlich mit kälterer Luft umstellen. Dann sei es vermutlich trockener und kühler.

Von dpa