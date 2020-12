RKI: Corona-Zahlen bleiben in NRW auf hohem Niveau

Dem RKI zufolge wurden in NRW bislang insgesamt 349 463 Corona-Infektionen nachgewiesen. Von Samstag auf Sonntag kamen 4277 hinzu. Gestorben sind in NRW an oder mit dem Virus 5209 Menschen. Die Zahl der Todesfälle stieg gegenüber Samstag um 32. An Sonntagen und Montagen sind die veröffentlichten Fallzahlen meist niedriger, unter anderem weil am Wochenende weniger getestet wird.

Am höchsten lag die sogenannte 7-Tage-Inzidenz laut RKI in Oberhausen mit 313,6, gefolgt vom Kreis Lippe mit 277,4 und Solingen mit 265,5. Beim Umgang mit der Pandemie gilt bei der sogenannten 7-Tage-Inzidenz ein Wert von 50 als eine Warnschwelle, um härtere Maßnahmen einzuleiten - diese Schwelle ist seit langem überschritten.