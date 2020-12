Bayer nach Bayern-Niederlage trotzig

Leverkusen (dpa/lnw) - Peter Bosz war sichtlich niedergeschlagen, doch seinen Kampfgeist fand der Trainer von Bayer Leverkusen schnell wieder. Als er nach der bitteren 1:2-Niederlage gegen den FC Bayern München und dem Verlust der Tabellenführung eine Spielminute vor Weihnachten im Sky-Interview gefragt wurde, wer am Saisonende deutscher Meister werde, setzte der Niederländer ein schelmisches Grinsen auf und antwortete mit fester Stimme: «Bayer 04 Leverkusen.»

Nun hat Bosz gerade in bitteren Stunden einen trockenen Humor. Nach dem Viertelfinal-Aus in der Europa League verkündete er scherzhaft den Wechsel von Kai Havertz zu Heracles Almelo. Doch der Auftritt seines Teams im Endspiel um die Weihnachtsmeisterschaft bestärkte Bosz trotz des Gegentors in der Nachspielzeit in seinem Glauben an sein Team. Und an seine Spiel-Philosophie.

«Bei mir steht das Positive ganz oben», versicherte Bosz: «Weil wir gezeigt haben, dass wir mit der besten Mannschaft Europas mithalten können. Das gibt uns das Selbstvertrauen, dass wir auch gegen die ganz Großen so spielen können, wie wir wollen.» Denn im Gegensatz zum 2:4 im Pokalfinale im Juli überließ Bayer diesmal den Münchnern nicht die Initiative, sondern agierte selbst mutig, hatte am Ende sogar mehr Ballbesitz.

Freilich diente die Niederlage durch zwei grobe individuelle Fehler vor den Toren von Weltfußballer Robert Lewandowski (43./90.+3) auch als Hinweis, was Bayer noch zum echten Titel-Kandidaten fehlt. Und wieder als Bestätigung des Klischees von den Leverkusenern, die immer wenn es gilt, knapp scheitern. «Das waren zwei blöde Tore», sagte Bosz: «Daraus müssen wir lernen.»

Lukas Hradecky bediente sich derweil eines Sprichworts aus der Heimat, um die Gefühlslage treffend zusammenzufassen. «In Finnland sagen wir: Wir haben uns selbst ins Sprunggelenk geschossen», sagte der Torhüter. Auf die Frage, ob das 1:1 nach einem Missverständnis ihm oder dem auch beim zweiten Tor patzenden Nationalverteidiger Jonathan Tah anzulasten sei, reagierte Hradecky aber gar nicht locker. «Es ist egal, auf welche Kappe das geht», sagte er: «Scheißegal. Nächste Frage bitte.»

Es kochte in Hradecky, «weil wir mindestens auf einem Niveau mit der besten Mannschaft der Welt waren und unverdient verloren haben. Das ist verdammt ärgerlich.» Doch auch der ehrgeizige Finne verspürte direkt eine trotzige Motivation. «Das wird uns nicht erschüttern. Wir stehen verdient da, wo wir stehen», sagte er über Platz zwei zum Jahreswechsel. Auf die Tabelle wolle er aber erst nach dem 34. und letzten Spieltag schauen. Ob Bayer dann oben steht? «Warum nicht?», sagte der 31-Jährige.

Hansi Flick sieht die Werkself jedenfalls offenbar auch als echten Konkurrenten an. «Ich muss den Hut vor ihnen ziehen», sagte der Bayern-Trainer: «Die Idee vom Trainer ist klasse, die gefällt mir.»