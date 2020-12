NRW-Innenminister mit Polizei und Ordnungsamt auf Patrouille

Köln (dpa/lnw) - Am ersten Samstag des harten Lockdowns hat Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) eine positive Bilanz nach einem Besuch abendlicher Corona-Kontrollen in Köln gezogen. Die meisten Menschen würden sich an die Regeln halten und sich vernünftig verhalten. «Ich glaube, die Leute sind klüger als wir manchmal denken», resümierte Reul am Samstagabend.

Von dpa