Gurdzhi und Hatakawa sind deutsche Eiskunstlauf-Meister

Dortmund (dpa) - Denis Gurdzhi und Aya Hatakawa haben die deutschen Meistertitel im Eiskunstlauf gewonnen. Der 17 Jahre junge Dortmunder und die 16-Jährige aus Düsseldorf setzten sich am Samstag vor leeren Rängen im Eissportzentrum Westfalen in Dortmund durch. Die Dauersieger der vergangenen Jahre, Paul Fentz bei den Männern und Nicole Schott bei den Frauen, waren nicht am Start. Bei den Eistanz-Paaren holten sich Katharina Müller und Tim Dieck den Titel. Die Veranstaltung war von Hamburg nach Dortmund verlegt worden.

Von dpa