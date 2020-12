Thurams Spuckattacke: Gladbach-Coach Rose entschuldigt sich

Thuram hatte seinem Gegenspieler Stefan Posch ins Gesicht gespuckt und dafür die Rote Karte gesehen (79.). Hoffenheims Trainer Sebastian Hoeneß gab an, die Szene noch gar nicht gesehen zu haben. «Aber natürlich nehmen wir die Entschuldigung als Verein auch an. Das ist aller Ehren wert, dass hier so deutlich zu sagen», sagte Hoeneß.

Rose kündigte an, mit Thuram noch ein ernstes Wort sprechen zu wollen. «Noch habe ich ihn nicht gesehen», sagte der Borussen-Trainer, der auch über den «Bärendienst» Thurams klagte. Nach der Roten Karte fiel noch Hoffenheims Siegtreffer durch Ryan Sessegnon (85. Minute). «Ich muss aber natürlich auch sagen, dass er eigentlich ein guter Junge ist», sagte Rose weiter. «Er kommt aus einem sehr guten Elternhaus, ist gut erzogen und hat gute Manieren.»