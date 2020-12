Bayern bei Bayer: Kimmich auf der Bank, Goretzka nicht

Leverkusens Coach Peter Bosz nahm gegenüber dem 4:0 am Mittwoch beim 1. FC Köln zwei Wechsel vor: Für Mitchell Weiser und Wendell rücken Edmond Tapsoba und Daley Sinkgraven in die Startelf. Bayer geht als Tabellenführer in das Duell mit den zweitplatzierten Bayern, nach dem 0:0 von RB Leipzig zuvor gegen den 1. FC Köln reicht der Werkself ein Punkt, um als Spitzenreiter Weihnachten zu feiern und ins neue Jahr zu gehen.