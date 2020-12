Paderborn siegt mal wieder: 1:0-Erfolg in Osnabrück

Osnabrück (dpa) - Bundesliga-Absteiger SC Paderborn hat seinen Abwärtstrend nach vier Fußball-Spielen ohne Sieg beim VfL Osnabrück gestoppt. Die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart setzte sich bei den Niedersachsen in einem intensiven Zweitliga-Spiel mit 1:0 (0:0) durch. Sven Michel erzielte am Samstag in der 56. Minute das entscheidende Tor. Zuvor hatten die Gäste rund 20 Minuten in Überzahl gespielt, weil Osnabrücks Maurice Trapp nach einer Aktion an der Strafraumgrenze die Rote Karte gesehen hatte. Schiedsrichter Martin Petersen hatte die Aktion als Foul und Notbremse bewertet - eine sehr harte Entscheidung.

Von dpa