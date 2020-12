Böhmermann: Kinderchor singt über Oma als Corona-Leugnerin

Im Abspann gab es die Auflösung: Es war nicht der Kinderchor des WDR, sondern der Chor «Lucky Kids», der zu Kölns stadteigener Rheinischer Musikschule gehört. Ein Facebook-Eintrag, der den Auftritt am Abend im ZDF bewarb, wurde am Samstag auf der Seite des Chores gelöscht. Der «Express» erwischte nach eigenen Angaben den Chorleiter am Telefon, der sich aber nicht äußern wollte. Für die dpa war der Leiter am Samstag zunächst nicht zu erreichen.

Der dargebotene Song begann zur Melodie von «Last Christmas» von Wham!. Die Chor-Kinder singen dann aber wieder zur Melodie von «Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad». Das Thema diesmal: Die Oma als Corona-Leugnerin. Sie wisse, es gebe «gar kein Corona, Corona, Corona», singen die Kinder. Die Oma glaube nicht mehr an «Tagesthemen» und ans «MoMa», habe das Spiel durchschaut. Sie feiere Après-Ski in Ischgl, habe «keinen Bock auf Social Distance», suche den Thrill. Und: «Meine Oma stürmt in Schwarz-Weiß-Rot den Reichstag, den Reichstag, den Reichstag. Damit da oben endlich einer mal Bescheid sagt». Die Oma huste jetzt im Widerstand.

Dann kommt die Wendung - Böhmermann selbst tritt auf und singt getragen: «Meine Oma liegt seit vorgestern im Koma, im Koma, im Koma. Mit 'nem Plastikschlauch in ihrem Tracheostoma (Luftröhrenschnitt)», bevor dann alle singen: «Pandemie vorbei und meine Oma auch.»

Im Netz sorgte der Song für Kontroversen. Während die einen meinten, der Song sei unglaublich geschmacklos, feierten andere Böhmermann als genial.

Vor einem Jahr hatte der vom WDR-Kinderchor vorgetragene «Umweltsau»-Song für Aufregung gesorgt. Es gab einen Shitstorm im Internet, gefolgt von einer Entschuldigung des WDR-Intendanten Tom Buhrow, Morddrohungen gegen WDR-Mitarbeiter und einer breiten Debatte.