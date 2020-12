23-Jährige stirbt bei Unfall in Sägewerk

Schmallenberg (dpa/lnw) - Bei einem Unfall in einem Sägewerk in Schmallenberg (Hochsauerlandkreis) ist eine 23 Jahre alte Mitarbeiterin ums Leben gekommen. Die Frau sei in einer Maschine eingeklemmt worden, teilte die Polizei mit. Sie sei noch am Samstagmorgen an der Unfallstelle gestorben. Weitere Angaben zu dem Unfall machte die Polizei nicht. Wie die junge Frau in die Maschine geriet, war zunächst nicht bekannt. Die Kriminalpolizei und die Arbeitsschutzstelle der Bezirksregierung hätten Ermittlungen aufgenommen, hieß es.

Von dpa