Sieg gegen Heidenheim: Bochum klettert auf Rang zwei

Bochum (dpa) - Der VfL Bochum ist dank Thomas Eisfeld wieder auf einen direkten Aufstiegsplatz der 2. Fußball-Bundesliga zurückgekehrt. Die Mannschaft von Trainer Thomas Reis feierte eine Woche nach dem 0:2 in Hannover am Freitagabend mit dem verdienten 3:0 (2:0) gegen den Aufstiegskonkurrenten 1. FC Heidenheim den dritten Heimsieg in Folge. Der kurz zuvor eingewechselte Eisfeld traf in der Nachspielzeit per Freistoß zum Endstand (90.+2 Minute) und hievte Bochum dank der besseren Tordifferenz vorbei am Hamburger SV. Zuvor hatten Danny Blum (17.) und Simon Zoller (33.) getroffen.

Von dpa