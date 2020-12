Der neue BVB-Coach Edin Terzic stellt Nationalspieler Emre Can ins Mittelfeld. Thomas Meunier kehrt nach überstandenem Muskelfaserriss in die Mannschaft zurück. Union-Coach Urs fischer stellt sein Team am 13. Spieltag mutig auf, er beorderte Marius Bülter als zusätzlichen Offensivspieler in die erste Elf. Die Berliner müssen auf ihren Topscorer Max Kruse und weitere sechs Profis verzichten.