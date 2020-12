Mönchengladbach (dpa/lnw) - Im Prozess gegen einen 41 Jahre alten Rechtsextremisten ist am Freitag am Amtsgericht Mönchengladbach abermals kein Urteil gesprochen worden. Wie schon am Verhandlungstag vor zwei Wochen erschienen zwei Belastungszeugen nicht. Nun soll am 8. Januar weiterverhandelt werden. Dem 41-Jährigen wird Anstiftung zur Beleidigung vorgeworfen.

Von dpa