Iserlohn Roosters verpflichten kanadischen Verteidiger

Iserlohn (dpa/lnw) - Die Iserlohn Roosters aus der Deutschen Eishockey Liga haben zum Saisonstart den Verteidiger Ryan Johnston verpflichtet. Der 28 Jahre alte Kanadier spielte zuletzt in den nordamerikanischen Profiligen ECHL und AHL. In der NHL absolvierte Johnston zehn Partien für die Montreal Canadiens. Wie lange Johnston unterschrieb, teilten die Roosters am Freitag nicht mit. Die Sauerländer bestreiten am kommenden Mittwoch ihr erstes Saisonspiel bei den Krefeld Pinguinen.

Von dpa