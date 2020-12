Falsche Einreisevisa: Nach Haftstrafe Revision eingelegt

Detmold (dpa/lnw) - Nach der Verurteilung einer ehemaligen Behördenmitarbeiterin des Kreises Lippe wegen Urkundenfälschung zu einer Haftstrafe ohne Bewährung hat ihr Verteidiger Revision am Bundesgerichtshof eingelegt. Das sagte der Anwalt am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Das Landgericht Detmold hatte die 45-Jährige am Donnerstag zu einer Gefängnisstrafe von drei Jahren verurteilt. Die Wirtschaftsstrafkammer sprach die 45 Jahre alte Frau schuldig, vor allem syrischen Flüchtlingen zu Einreisevisa und Aufenthaltsgenehmigungen verholfen zu haben. Ihr Verteidiger Peter Rostek hatte sich für eine Bewährungsstrafe ausgesprochen (Az.: 26 KLs 3/19).

Von dpa