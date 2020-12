Apotheker ziehen zu FFP-2-Masken-Verteilung positive Bilanz

Düsseldorf/Münster (dpa/lnw) - Die millionenfache Ausgabe von FFP-2-Masken für Menschen aus Risikogruppen ist in NRW nach Einschätzung von Verbänden positiv verlaufen. Die Verteilung der Masken seit Dienstag sei erfolgreich über die Bühne gegangen, die meisten seien inzwischen ausgehändigt, sagte Thomas Preis, Vorsitzender des Apothekerverbandes Nordrhein, am Freitag. «Bis Weihnachten werden 18 Millionen Masken in NRW an etwa sechs Millionen Berechtigte verteilt sein. Damit wird ein Drittel der Bevölkerung in NRW mit den sehr gut schützenden Masken ausgestattet sein.»

Von dpa