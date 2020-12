Bayers Bosz: «Gute Wahl» Lewandowski und Bayern «genießen»

Der tritt am Samstag mit dem frischgebackenen Weltfußballer Robert Lewandowski an. «Robert Lewandowski ist eine gute Wahl, er wurde zurecht Weltfußballer. Er hat über einen langen Zeitraum auf einem sehr hohen Niveau gespielt. Sein Wert liegt nicht nur in seinen Qualitäten als Torschütze. Sondern er arbeitet unermüdlich für die Mannschaft», meinte Bosz. Den polnischen Nationalspieler könne man «nur als Mannschaft» stoppen.

Wie schon beim 4:0 im rheinischen Derby in Köln wird Bayer auf Lars Bender verzichten müssen.