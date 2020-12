Beueler Weiberfastnacht abgesagt

Bonn (dpa) - Die traditionelle Beueler Weiberfastnacht in Bonn mit Umzug, Erstürmung des Rathauses und Party ist für den kommenden Februar abgesagt worden. Der Lockdown und der hohe Corona-Inzidenzwert für Bonn machten dies unumgänglich, teilte die Stadt am Freitag mit. «Niemand soll im Zusammenhang mit einer karnevalistischen Veranstaltung dem Risiko einer Infektion oder einer Quarantäne ausgesetzt werden», sagte Oberbürgermeisterin Katja Dörner (Grüne). «Ich bin sehr traurig über diese Entwicklung, aber die Gesundheit unserer Bürger*innen hat absolute Priorität.» Stattdessen werde die Wäscherprinzessin das Rathaus im Stadtteil Beuel am 11. Februar ohne Publikum einnehmen.

Von dpa