Laschet schließt CSU-Chef nicht grundsätzlich in K-Frage aus

Berlin (dpa) - NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) schließt den CSU-Chef als gemeinsamen Unions-Kanzlerkandidaten nicht grundsätzlich aus. «Wir werden das zusammen erörtern», sagte Laschet am Freitag bei der Vorstellung einer Neuauflage einer Biografie über den aktuellen CSU-Vorsitzenden und bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder. «Und ich finde, ein CDU-Vorsitzender sollte auch den Respekt vor der Schwesterpartei aufbringen, dass man sagt, prinzipiell: Es ist beides denkbar. Die beiden Präsidien zusammen werden einen Vorschlag machen. So war das immer in den letzten Jahren», sagte Laschet. «Und wenn ein CDU-Vorsitzender ausschließen würde, dass es ein CSU-Vorsitzender wird, gehört das nicht zur Fairness, die wir brauchen», betonte er.