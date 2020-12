Die meisten Pflegebedürftigen in NRW daheim gepflegt

Düsseldorf (dpa/lnw) - Vier von fünf Pflegebedürftigen in Nordrhein-Westfalen werden zu Hause versorgt. Ende 2019 waren 964 987 Menschen pflegebedürftig - das entspricht einem Anteil von 5,4 Prozent an der Gesamtbevölkerung, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Von diesen Pflegebedürftigen wurden 82,5 Prozent daheim versorgt - und zwar zu 54 Prozent allein durch ihre Angehörigen. Bei knapp einem Viertel der zu Hause betreuten Menschen übernahmen ambulante Pflegedienste diese Aufgabe allein oder zusammen mit den Angehörigen.