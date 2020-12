Borussia Düsseldorf im Tischtennis-Champions-League-Finale

Düsseldorf (dpa) - Der deutsche Rekordmeister Borussia Düsseldorf hat das Endspiel der Tischtennis-Champions-League erreicht. Beim einwöchigen Turnierformat in der eigenen Halle gewann die Mannschaft von Timo Boll am Donnerstag ihr Halbfinale gegen den russischen Club UMMC Jekaterinburg mit 3:2. Der Rekord-Europameister Boll gewann sein erstes Einzel gegen den Kroaten Tomislav Pucar, verlor danach aber trotz mehrerer Matchbälle gegen den Dänen Jonathan Groth. Im entscheidenden fünften Match siegte Düsseldorfs schwedischer Nationalspieler Kristian Karlsson in 3:0 Sätzen gegen Pucar.

Von dpa