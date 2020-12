Bundespräsident: Beethovens Musik wird überall verstanden

Der Komponist war am 17. Dezember 1770 in Bonn getauft worden, er starb 1827 in Wien. Zum Beethoven-Jubiläum war am Abend ein Konzert mit dem Dirigenten Daniel Barenboim und seinem West-Eastern Divan Orchestra in der Oper in Bonn geplant.

Da wegen der Coronavirus-Pandemie in den vergangenen Monaten zahlreiche Konzerte abgesagt werden mussten, wurde das Beethoven-Jahr bis weit in das Jahr 2021 hinein verlängert.