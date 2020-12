Frankfurt/Main (dpa/lnw) - Bei einer Razzia im Rotlichtmilieu hat die Bundespolizei zwei Verdächtige festgenommen, die Frauen aus China zur Prostitution illegal nach Deutschland gebracht haben sollen. Der Schwerpunkt der Aktion lag in Hessen, auch in Nordrhein-Westfalen gab es Durchsuchungen in Dortmund und in Mülheim an der Ruhr.

Von dpa