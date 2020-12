Laschet: Keine Schlupflöcher in Coronaverordnung suchen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat die Bevölkerung aufgerufen, über Weihnachten keine Schlupflöcher in den Kontaktregelungen zu suchen. «Wir dürfen jetzt nicht in so eine Mentalität verfallen: wie kriegen wir irgendwie in der Scheune, in der Garage, in der Halbgarage diese Verordnungen umgangen», mahnte Laschet am Donnerstag in Düsseldorf.

Von dpa