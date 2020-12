Laumann: Jeder Patient in NRW wird optimal behandelt

Insgesamt lagen in NRW am Donnerstag Laumann zufolge 5386 Covid-Patienten in NRW-Krankenhäusern, davon 1075 auf Intensivstationen. 667 Patienten würden beatmet.

Bei aller Anspannung in den Krankenhäusern sei NRW noch «weit entfernt» von der Frage, welche Patienten zuerst behandelt würden, so Laumann. Kein Mensch müsse sich in NRW Sorgen machen, dass er im schweren Krankheitsfall nicht optimal versorgt werde.