Polizei hebt Cannabis-Plantage in Langenfeld aus

Langenfeld (dpa/lnw) - Ein großes Polizeiaufgebot hat in Langenfeld zwischen Düsseldorf und Köln eine größere Cannabis-Plantage ausgehoben. Vorsichtshalber seien am Donnerstagmorgen auch Beamte von Spezialeinheiten im Einsatz gewesen, sagte ein Polizeisprecher in Mettmann auf Anfrage. Es habe aber keinen Widerstand gegeben.