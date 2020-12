Söder «Star-Gast» beim Neujahrsempfang 2021 der NRW-CDU

Düsseldorf/München (dpa) - Der Name verspricht ein politisches Spitzentreffen der besonderen Art: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) soll «Stargast» beim Neujahrsempfang 2021 der CDU Nordrhein-Westfalen sein. Wie die Deutsche Presse-Agentur in Düsseldorf erfuhr, wird der CSU-Chef am 9. Januar auf Einladung von CDU-Landesparteichef Armin Laschet im mitgliederstärksten CDU-Verband reden. Wegen der Corona-Pandemie ist demnach erstmals in NRW ein digitaler Neujahrsempfang geplant.

Von dpa