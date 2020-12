Kölner Athletiktrainer mit positivem Corona-Test

Köln (dpa) - Fußball-Bundesligist 1. FC Köln hat vor dem Spiel gegen Bayer Leverkusen am Mittwochabend einen Corona-Fall im Funktionsteam vermeldet. Athletiktrainer Max Weuthen hat nach Angaben des Clubs ein positives Testergebnis erhalten. Alle anderen Tests fielen laut Mitteilung negativ aus. Weuthen «spürte am Montag leichte Erkältungssymptome und begab sich direkt in häusliche Quarantäne», schrieb der Verein. Der Trainings- und Spielbetrieb des Clubs dürfe in Absprache mit dem Gesundheitsamt Köln fortgesetzt werden, hieß es.

Von dpa