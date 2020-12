Missbrauch Bergisch Gladbach: Chat-Administrator gesteht

Köln (dpa/lnw) - In einem Prozess zum Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach hat der mutmaßliche Administrator einer Pädophilen-Chatgruppe ein Geständnis abgelegt. «Es stimmt leider, ich muss es zugeben», sagte der 38-Jährige aus dem Westschwarzwald am Mittwoch vor dem Kölner Landgericht. Im Dezember 2018 habe er die Chatgruppe auf einem anonymen Messengerdienst eingerichtet. Mitglied werden konnte nur, wer sich durch das Teilen von Kinderpornografie als Pädophiler auswies. So habe verhindert werden sollen, dass sich Ermittler in die Gruppe einschleichen, erklärte der Angeklagte.

Von dpa