Bund fördert Projekt von Thyssenkrupp in Saudi-Arabien

Essen (dpa/lnw) - Die Bundesregierung fördert ein Wasserstoffprojekt des Essener Industriekonzerns Thyssenkrupp in Saudi-Arabien. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) übergab am Mittwoch einen Förderbescheid an Konzernchefin Martina Merz. Die Thyssenkrupp-Tochter Uhde erhält rund 1,5 Millionen Euro, um in der saudi-arabischen Stadt Neom einen Elektrolyseur zu errichten, mit dem grüner Wasserstoff auf der Basis von Solar- und Windenergie gewonnen werden soll. Das sei zunächst eine «sehr bescheidene Summe», sagte Altmaier bei einer Online-Pressekonferenz. Es gebe aber «Luft nach oben».

Von dpa