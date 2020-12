Van Laack wehrt sich gegen Kritik an Schutzkittel-Qualität

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Die Mönchengladbacher Modefirma van Laack hat sich gegen Kritik an der Qualität der Schutzkittel gewehrt, die das Unternehmen im Sommer an die Landesregierung geliefert hat. Die Einweg-Kittel entsprächen «exakt den Vorgaben des Auftraggebers», erklärte eine Sprecherin des Unternehmens. «Reklamationen sind uns nicht bekannt», hieß es in der Stellungnahme von van Laack.