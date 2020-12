Wenig los in der Kölner Innenstadt am ersten Lockdown-Tag

Köln (dpa/lnw) - Die größte nordrhein-westfälische Stadt Köln ist am Mittwoch sehr ruhig in den harten Lockdown gestartet. Auf den Straßen war wenig los. In den geschlossenen Geschäften in der Fußgängerzone räumten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schon Waren weg. Teilweise hingen noch die Öffnungszeiten für die nächsten Tage an den Türen - überholt von den Bestimmungen der Regierung.