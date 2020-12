Zahl der Hochzeiten in NRW um 14 Prozent gesunken

Düsseldorf (dpa/lnw) - Im Corona-Jahr haben von Januar bis September deutlich weniger Paare in NRW geheiratet als noch 2019. In den neun Monaten sei die Zahl im Vergleich um 9111 - rund 14 Prozent - zurückgegangen. Das teilte das Statistische Landesamt am Mittwoch in Düsseldorf mit. Der Rückgang habe im April begonnen, im März sei die Zahl noch ähnlich wie im Vorjahr gewesen. Im September - einer der für gewöhnlich beliebteren Hochzeitsmonate - heirateten den Angaben zufolge in diesem Jahr 9102 Paare - und damit 15,6 weniger als im September 2019. Im August 2020 hatten 10 079 Paare geheiratet, was der bislang höchste Wert in diesem Jahr war.

Von dpa