Drei Verletzte bei Schlägerei in Dortmund

Dortmund (dpa/lnw) - In Dortmund haben sich am Dienstagabend rund 30 Menschen geprügelt. Bei der Schlägerei in der Nordstadt seien mindestens drei Teilnehmer verletzt worden, berichtete ein Polizeisprecher am Mittwoch. Schwere Verletzungen habe es nicht gegeben. Als mehrere Beamte am Ort des Geschehens eintrafen, habe sich die Schlägerei aufgelöst. Zwei Beteiligte seien in Gewahrsam genommen worden, so der Sprecher. Zu den Hintergründen lagen zunächst keine Informationen vor. Zuvor hatten die «Ruhr Nachrichten» über den Vorfall berichtet.

Von dpa