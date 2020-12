Obdachloser lebensgefährlich verletzt: Zwei Festnahmen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Ein Obdachloser (42) ist in Düsseldorf an einer Straße mit einer Stichwaffe attackiert und laut Polizei lebensgefährlich verletzt worden. Zwei Verdächtige - ebenfalls ohne festen Wohnsitz - wurden vor Ort festgenommen worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Eine Mordkommission und die Staatsanwaltschaft Düsseldorf haben die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts übernommen.

Von dpa