Obdachloser lebensgefährlich verletzt: Haftbefehl beantragt

Düsseldorf (dpa/lnw) - Ein Obdachloser (42) ist in Düsseldorf an einer Straße mit einem Messer attackiert und laut Polizei lebensgefährlich verletzt worden. Zwei Verdächtige - ebenfalls ohne festen Wohnsitz - wurden vor Ort festgenommen. Gegen einen der beiden, einen 42-Jährigen Mann aus Lettland, beantragte die Staatsanwaltschaft Haftbefehl wegen versuchten Totschlags. Ob der zweite Mann aktiv an der Tat beteiligt war oder daneben stand, blieb zunächst unklar.

Von dpa