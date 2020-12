Bochum (dpa/lnw) - Vor dem Bochumer Schwurgericht hat der Prozess um den gewaltsamen Tod eines acht Wochen alten Säuglings in Herne begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Vater des Kindes vor, den Jungen im Juni einen so heftigen Schlag in den Bauch versetzt zu haben, dass dieser an den Folgen innerer Verletzungen starb. Laut Anklage wollte der 26-jährige Libanese das ständige Weinen des Kindes nicht mehr hinnehmen und schlug deshalb mit der Faust oder einem stumpfen Gegenstand zu. Die Staatsanwaltschaft wertet die Tat als Mord.

Auch die Mutter des Kindes musste am Mittwoch auf der Anklagebank Platz nehmen. Ihr wird vorgeworfen, von früheren gewalttätigen Übergriffen des Vaters auf den Jungen gewusst und diese gedeckt zu haben. Die 26-jährige Deutsche muss sich deshalb wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen vor Gericht verantworten. Zu Prozessbeginn erklärten beide Angeklagten, dass sie sich nicht zu den Vorwürfen äußern wollen.