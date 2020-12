Neuss (dpa/lnw) - Für die rund 700 000 Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie in Nordrhein-Westfalen beginnen heute Tarifverhandlungen. Die Verhandlungsdelegationen von IG Metall und Arbeitgebern treffen sich coronabedingt nur in kleiner Runde in Neuss. Es werden schwierige Gespräche erwartet.

Von dpa