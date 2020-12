«Ausgezeichnet»: BVB-Stürmer Haaland beendet Reha in Katar

Doha (dpa) - BVB-Torjäger Erling Haaland hat sein Reha-Programm in Katar erfolgreich beendet und freut sich auf seine Rückkehr zum Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund. Nach seiner Verletzung hatte der 20 Jahre alte Norweger im Aspetar-Zentrum in Doha an seinem Comeback gearbeitet. «Die Einrichtungen und die Klinik-Mitarbeiter, die ich bei Aspetar getroffen habe, waren ausgezeichnet», sagte Haaland laut Mitteilung vom Dienstagabend. «Ich habe mich von meiner Verletzung erholt und freue mich darauf, bald wieder zu spielen.»